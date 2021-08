Cittadinanza: Salvini, 'Letta cerca nuovi elettori e nuovi voti'**

11 agosto 2021 a

Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "In questo momento" lo ius soli "non è un'esigenza, Letta cerca nuovi voti, nuovi elettori, visto che sono sempre meno gli italiani che li votano. Ad ottobre facciamo un tavolo sul lavoro e le pensioni che penso interessino di più i cittadini italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Zona bianca' su Retequattro.

A Letta "ha risposto benissimo Marcel Jacobs. Le Olimpiadi -ha aggiunto il leader del Carroccio- non c'entrano nulla, già oggi l'Italia e la Germania sono i Paesi europei che concedono più cittadinanze ai cittadini stranieri. Non c'è nessun diritto in meno per ragazze e ragazzi che vanno a scuola con i nostri figli".