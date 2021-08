Roma: Giro, 'a settembre vedremo il vero Michetti, sarà ballottaggio con Gualtieri'

10 agosto 2021 a

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "E' una campagna elettorale inedita, con il black out di agosto e il Covid che ha stressato i cittadini. Sarà tutta concentrata su venti giorni di settembre e sicuramente vedremo il vero Michetti". Lo dice all'Adnkronos il senatore di Forza Italia Francesco Giro, dopo alcune perplessità emerse sulle prime mosse del candidato di centrodestra a sindaco di Roma.

"E' vero -spiega- che finora si è mosso con prudenza in un campo che non gli era abituale, tra l'altro essendo considerato il nemico numero uno in quanto espressione della coalizione più forte. Ha commesso qualche ingenuità, come quella di lasciare il primo confronto tra i candidati, perché non è mai bene praticare la politica della seggiola vuota. Ora comunque con Michetti stiamo elaborando le proposte sui temi centrali che riguardano la città (trasporto pubblico, infrastrutture, attività produttive, rifiuti, degrado urbano) e sicuramente a settembre farà la sua parte in maniera assolutamente incisiva".

"Sono convinto -dice ancora Giro- che il nostro candidato arriverà primo al primo turno e poi al ballottaggio si giocherà un'altra partita, penso contro Gualtieri, un avversario tosto. Sarà una sfida dura, un duello all'ultimo voto, perché si vincerà o si perderà per pochissimi voti".