Mobilità: Bernardo, ‘casco e assicurazione obbligatori sui monopattini, cosa aspetta Sala?'

Milano 10 ago. (Adnkronos) - “È ora di introdurre norme certe e rigide sull'utilizzo del monopattino, mezzo che contribuisce al rispetto dell'ambiente e favorisce la micro mobilità, ma che se non regolamentato con decisione provocherà altri morti e feriti”. Lo dichiara in una nota il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, secondo cui non si può “aspettare che termini l'iter in Parlamento” per una stretta sui monopattini che riduca gli incidenti.

“Anche Milano ne ha già pagato il prezzo, cosa aspetta il sindaco uscente Sala a emanare un'ordinanza che imponga l'uso obbligatorio del casco anche per i maggiorenni?”, si chiede Bernardo, annunciando che in caso di elezione introdurrebbe “anche l'obbligo di targa e della freccia (indicare la svolta con le braccia è pericolosissimo) e l'assicurazione per la responsabilità civile”.

“La giunta Sala, avesse davvero avuto a cuore la salute dei milanesi e di Milano, avrebbe anche dovuto fermare con tempestività chi col monopattino usa il marciapiede come una corsia preferenziale e avrebbe dovuto stoppare sul nascere la sosta selvaggia", osserva il candidato sindaco di centrodestra a Milano, che conclude: "Sala avrebbe dovuto fare il sindaco anziché prodigarsi in slogan e procedere a colpi di ideologie e social”.