Milano: sequestrati in zona corso Lodi 6 proiettili, 5.000 euro e 450 grammi cocaina (2)

(Adnkronos) - L'altro arrestato è un uomo di 49 anni, G. F, già identificato in precedenti attività di indagine della Squadra Mobile per droga. L'attività degli agenti è partita dalla residenza dell'uomo, in via Sila. Da lì il 49enne è stato seguito e notato mentre cedeva una pallina da un grammo di cocaina.

Fermato, è stato sottoposto a un controllo personale e domiciliare: nella sua camera da letto è stato trovato un sacchetto con 450 grammi di cocaina e 230 di hashish, oltre a materiale per il confezionamento degli stupefacenti. Nell'armadio gli agenti hanno rinvenuto 5.000 euro in contanti e sei proiettili. Armi, invece, non sono state trovate.