Milano: Comune, in arrivo 5,9 milioni per aiuti alimentari (2)

(Adnkronos) - Nel complesso, si tratta di una prosecuzione di quanto fatto dall'amministrazione comunale nel 2020 per il contrasto della povertà alimentare, quando è stato avviato un primo dispositivo di aiuto alimentare (marzo-giugno 2020) attraverso la distribuzione diretta di aiuti alimentari a 6.337 famiglie, coordinato con gli enti del terzo settore, poi potenziato integrandolo con la distribuzione di buoni spesa ad ulteriori 13.877 famiglie.

Nell'inverno 2020 sono state messi a disposizione rifornimenti centralizzati di derrate alimentari extra, in sinergia con gli enti del terzo settore, per la distribuzione di aiuti alimentari a 4.500 famiglie e, infine, è stato attivato un secondo dispositivo di aiuto alimentare, per i mesi da marzo a dicembre 2021, attraverso il coinvolgimento di sette enti del terzo settore, per il rafforzamento della distribuzione di aiuti alimentari a 2.900 famiglie, poi integrato con la distribuzione di nuovi buoni spesa ad ulteriori 5.488 famiglie.

“Negli ultimi anni il Comune si è impegnato a rafforzare e rendere più efficaci le misure di contrasto alla povertà alimentare", sottolineano in una nota la vicesindaco con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo e l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti. "Grazie anche all'azione sinergica della Direzione Politiche sociali, Ufficio food policy e Protezione civile sono state potenziate e distribuite meglio nei quartieri le risorse disponibili", ricordano i due esponenti della giunta Sala, evidenziando che " piano di ripartizione dei nuovi fondi si pone in continuità con quanto fatto finora”.