Infortuni: Fiom Bergamo, 'inaccettabile morire per caduta dall'alto'

Milano 10 ago. (Adnkronos) - La Fiom-Cgil di Bergamo in una nota esprime "cordoglio e vicinanza alla famiglia" del lavoratore di 36 anni morto questa mattina in un infortunio sul lavoro alla Toora Casting di San Paolo d'Argon.

"È inaccettabile morire in questo modo ai giorni nostri quando esistono tutte le misure di protezione per evitare le cadute dall'alto", osserva il sindacato, in attesa dell'esito delle indagini da parte dell'Ats.

"Riteniamo necessario investire maggiormente sui controlli e sulla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza. La salute e la sicurezza dei lavoratori dev'essere vista dalle aziende come un investimento e non un costo (troppo spesso) da tagliare", conclude la Fiom-Cgil Bergamo.