I 5 migliori hamburger vegani 2021, secondo i consumatori di Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA)

"Burger Vegetail Classic" di Unconventional e "Beyond Burger" di Beyond Meat sono gli hamburger vegani n. 1 e n. 2 di quest'anno secondo quanto stabilito dai consumatori dell'area EMEA.

MILANO, 10 agosto 2021 /PRNewswire/ -- abillion, piattaforma di recensioni vegane e social network hanno annunciato i 10 migliori hamburger vegani al mondo.

I premi sono stati assegnati valutando oltre 12.000 recensioni su hamburger a base vegetale postate fra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021. I premi abillion si basano sulle valutazioni dei consumatori, sul numero di recensioni e sui punteggi dei consumatori.

Per scoprire i 10 migliori hamburger vegani al mondo, visita qui.

abillion pubblica anche premi regionali. Sulla base delle recensioni e delle valutazioni dei consumatori in EMEA, i 5 migliori hamburger vegani dell'area EMEA per il 2021 sono i seguenti:

Sulla base dei dati delle recensioni di abillion, l'interesse dei consumatori per gli hamburger vegani è triplicato fra luglio 2020 e giugno 2021, rispetto all'anno precedente.

I prodotti Unconventional Burger di Granarolo hanno ottenuto il 1° e il 3° posto nell'elenco di quest'anno. Granarolo è una delle più grandi aziende alimentari italiane, fondata nel 1957 e con sede a Bologna. Nel marzo del 2020, durante la pandemia, Granarolo ha lanciato Unconventional Burger, che nel giro di pochi mesi è diventato uno dei cinque marchi di maggior successo per l'azienda.

Il "Next Level Burger" di Next Level Meat si è classificato al 4° posto nell'elenco dei vincitori di quest'anno. Lidl, una catena di discount tedesca, ha sviluppato questo hamburger con il proprio marchio Next Level Meat. Next Level Burger produce preparati per hamburger per rivenditori al dettaglio e per i propri punti di ristoro in Germania e negli Stati Uniti. Si dice che Next Level Burger sia la prima paninoteca in America con prodotti vegetali al 100%.

"Burgers Heura" di Heura si è guadagnato il 5° posto negli award di quest'anno. Questo marchio spagnolo di carne a base vegetale ha condotto di recente una campagna di crowdfunding durante la quale ha raccolto quasi 4 milioni di euro in 24 ore, superando di gran lunga l'obiettivo di 1 milione di euro.

Vikas Garg, fondatore e CEO di abillion, ha dichiarato: "La popolarità dei prodotti proteici alternativi sta crescendo tra le persone grazie alla maggiore accessibilità. Questi prodotti sono un'ottima alternativa, non solo per i vegani, ma per tutti. Infatti, il 65% dei nostri membri sono flexitariani e onnivori che cercano di ridurre il loro consumo di carne. Il nostro obiettivo con questi premi è celebrare i marchi che i nostri membri amano, aiutare gli altri a scoprire questi fantastici prodotti sostenibili e sani e anche contribuire a tenere informati i marchi sulle preferenze dei consumatori nelle loro categorie di mercato. Aspetto sempre i burger award con grande entusiasmo perché, beh, chi non ama un buon hamburger?

abillion assegna diversi premi e pubblica documenti di ricerca nel corso dell'anno.

Per richieste da parte dei media, contattare: [email protected]

Informazioni su abillion

Noi di abillion lavoriamo per promuovere un movimento globale volto a sostenere alimenti a base vegetale e rispettosi del pianeta

products. abillion è una piattaforma digitale che aiuta le persone che desiderano fare scelte sostenibili. Utilizzando l'app abillion, gli utenti possono scoprire il cibo vegano e i prodotti vegani e cruelty-free. abillion, lanciata nel 2018 dal CEO Vikas Garg, si contraddistingue per la sua grande capacità di sfruttare i social media per il benessere sociale. Ogni volta che un utente effettua una scelta in maniera sostenibile e condivide una recensione, abillion dona 1 USD a una causa salvavita che l'utente stesso può scegliere attraverso l'app. abillion ha donato più di 500.000 USD a cause salvavita in tutto il mondo. abillion ha più di 300.000 utenti in oltre 130 Paesi e ha contribuito a oltre 700.000 recensioni di piatti vegani e di prodotti vegani e cruelty-free. Le recensioni e le opinioni dei consumatori vengono condivise con i proprietari di aziende, influenzando quasi 100.000 marchi in tutto il mondo affinché offrano più opzioni sostenibili.

La nostra missione è quella di portare un miliardo di persone ad adottare uno stile di vita vegetale nei prossimi 10 anni e di essere uno dei principali sponsor di benessere, soccorso e sostegno degli animali a livello globale.

Sito web: www.abillion.com