10 agosto 2021 a

a

a

Roma, 10 ago (Adnkronos) - "Voterò la mozione di sfiducia a Durigon presentata dal M5S. Perché l'antifascismo è un valore fondante la Repubblica e perché non possiamo pubblicare ogni anno foto di Falcone e Borsellino e poi restare indifferenti. Spero di non essere il solo in FI". Lo scrive su Twitter Elio Vito, deputato di Forza Italia.