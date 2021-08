Estate: Zoomarine, al fianco delle forze dell'ordine per veicolare messaggi legalità e rispetto ambiente

10 agosto 2021 a

Roma, 10 ago. (Labitalia) - Prosegue senza sosta l'impegno di Zoomarine, il parco situato a Tovajanica (Roma), nelle iniziative solidali dedicate ad associazioni che operano per integrare persone con disabilità o disagio sociale. Dopo i numerosi eventi messi in campo nei mesi di giugno e luglio, si lavora a nuovi progetti per settembre e l'autunno. Prosegue anche la sinergia del parco con le forze dell'ordine per veicolare messaggi di legalità e rispetto dell'ambiente. Tra luglio e agosto Zoomarine ha infatti ospitato i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato per una serie di giornate speciali con dimostrazioni e azioni informative sull'impegno a favore dei cittadini.

Due settimane speciali a Zoomarine per festeggiare il cuore dell'estate 2021. In arrivo la grande festa di ferragosto e una giornata di celebrazione tutta dedicata ai delfini. Si inizia domenica 15 agosto con la tradizionale grande festa di ferragosto, un'intera giornata di musica e divertimento con il parco in apertura prolungata dalle ore 10 alle 22. In programma per celebrare l'appuntamento clou dell'estate ci sono lo spettacolo dei fuochi d'artificio e lo show musicale delle fontane danzanti, unitamente a musica e animazione per l'intera giornata. Domenica 22 agosto si celebrano, invece, gli ospiti più famosi di Zoomarine: i delfini. Il parco alle porte di Roma accoglie 11 meravigliosi esemplari, protagonisti di sessione educative apprezzatissime dal pubblico. Per festeggiare i suoi meravigliosi delfini Zoomarine ha immaginato di abbinare alle dimostrazioni in programma per la giornata di domenica altrettante esibizioni live di musica classica a cura del quartetto d'archi Sharareh.

E con l'occasione Zoomarine presenterà al suo pubblico anche una nuova dimostrazione educativa che vedrà protagonisti i delfini e gli istruttori in uno spettacolo ricco di emozioni e di messaggi educativi a favore della tutela del mare e delle sue meraviglie. Situato a Torvaianica, alle porte di Roma, con i suoi 400 animali e 40 ettari di verde, acqua e attrazioni, Zoomarine è stata 15 anni fa la prima struttura nel nostro Paese a ricevere il riconoscimento di giardino zoologico. Zoomarine ha vinto numerosi riconoscimenti internazionali che ne attestano gli elevati standard di conservazione e salvaguardia del benessere animale (tra i tanti un autorevole primato, unico Parco in Italia e secondo in Europa a ricevere la certificazione della 'American humane') ed è membro certificato delle più importanti associazioni mondiali del settore, l'Ammpa (Alliance of marine mammal parks e aquariums), l'Eaam (European association for aquatic mammals) e l'Eaza (European association of zoos and aquaria).

Ha ottenuto riconoscimenti importanti da TripAdvisor, Parksmania, Le Fonti Award. Sviluppa il proprio impegno a favore della ricerca e della salvaguardia dell'ecosistema marino grazie ad una proficua collaborazione con 15 Università italiane e straniere attive in progetti rivolti al benessere e alla tutela degli animali e alla sensibilizzazione del pubblico sul tema della salvaguardia ambientale. In Italia il gruppo The Dolphin Company gestisce 3 Parchi: Zoomarine a Torvaianica, Aquafelix a Civitavecchia e Acquajoss a Conselice (Ravenna).