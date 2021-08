Como: incassi per quasi 1 mln ad asta telematica dei beni sequestrati da Agenzia Dogane

10 agosto 2021 a

a

a

Milano 10 ago. (Adnkronos) - Si è conclusa con quasi un milione di incassi la prima asta telematica indetta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Como.

L'asta, affidata all'Istituto Vendite Giudiziarie di Como e Lecco, si è tenuta nell'arco di cinque giorni lavorativi, nel mese di giugno, e ha consentito l'alienazione di una gran quantità di merce confiscata o abbandonata e oggetto di attività di sequestro per contrabbando.

I beni messi al bando erano costituiti principalmente da orologi di noti brand di lusso oltre a lingotti d'oro, pietre preziose, gioielli, accessori di moda, monete e medaglie da collezione, in particolare 19 medaglie celebrative di Giovanni Paolo II in oro, argento e bronzo. Presenti all'asta in numero minore rispetto al passato, invece, gli smartphone.