Wondershare Filmora V10.5 porta l'editing video creativo ad un nuovo livello

Entra nell'editing creativo con Wondershare Filmora

VANCOUVER, BC, 27 luglio 2021 /PRNewswire/ -- In qualità di azienda leader nel software creativo digitale, Wondershare Technology ha appena lanciato la versione 10.5 di Wondershare Filmora per Windows, segnando un altro grande passo avanti nel posizionarsi come l'editor video più semplice e intuitivo. Le nuove funzionalità includono l'integrazione della libreria di effetti di Filmstock, il componente aggiuntivo AI Portrait, adesivi AR, Auto Reframe ed effetti audio, che aiutano gli utenti a creare contenuti video accattivanti con facilità.

"Wondershare Filmora è in costante crescita da ormai oltre 10 anni, seguendo e soddisfacendo le diverse esigenze degli utenti", ha affermato Luna Que, Product Director di Wondershare Filmora. "L'ultima versione ha integrato la libreria di effetti Filmstock consentendo agli utenti di ottenere risorse recenti e alla moda. Inoltre, le nuove funzionalità come AI Portrait, AR Stickers e Auto Reframe sono progettate per rendere l'editing più divertente, efficiente e creativo."

Wondershare Filmora V10.5 ha svelato le nuove funzionalità, di seguito riportate:

Oltre alle nuove funzionalità, Wondershare Filmora V10.5 include funzionalità di base di cui ogni editor ha bisogno: evidenziazione automatica, normalizzazione audio, tracciamento del movimento, keyframing, corrispondenza colore, schermo diviso, schermo verde, transizioni, effetti e altro.

"L'editing video dovrebbe essere un'avventura creativa e Filmora ha gli strumenti per rendere questo viaggio più piacevole per gli utenti", ha affermato Que.

La completezza di Wondershare Filmora e le sue funzionalità intuitive hanno affascinato milioni di utenti in tutto il mondo.

Compatibilità e prezzi

Wondershare Filmora è disponibile per Windows e Mac con un prezzo iniziale di 44,99 EURO per la licenza annuale. È compatibile con Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/ (sistema operativo a 64 bit) e macOS v.11, macOS v.10.15, macOS v. 10.14, macOS v. 10.13 e macOS v. 10.12.

Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e sugli aggiornamenti di Filmora, visita il sito web ufficiale https://filmora.wondershare.it/programmi-per-montare-video/, o seguici su YouTube, Facebook, Instagram e Twitter.

Su Wondershare

Fondata nel 2003, Wondershare è un leader globale nello sviluppo di software ed un pioniere nella creatività digitale. Con una tecnologia potente, le soluzioni che forniamo sono convenienti e semplici, rendendo Wondershare affidabile per milioni di persone in oltre 150 paesi in tutto il mondo. Aiutiamo i nostri utenti a perseguire le loro passioni in modo da costruire insieme un mondo più creativo. www.wondershare.it

