Pari opportunità, Messa: "Il sistema della formazione deve accompagnare le ragazze a comprendere la vocazione di ognuna"

28 luglio 2021 a

a

a

Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Il sistema della formazione deve accompagnare le ragazze a comprendere la vocazione di ognuna, deve sostenerle nell'intraprendere gli studi universitari indipendentemente da stereotipi o pregiudizi che possono essersi accumulati negli anni, coinvolgendole in percorsi che al posto di mettere in contrapposizione materie umanistiche e tecnico-scientifiche siano sempre più interdisciplinari". A sottolinearlo è stata il ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, che è stata presente in ologramma intervenendo al Dialogo B20-G20 sul Women Empowerment, aperto oggi da Emma Marcegaglia.

"In questo, storie di donne con la più varia formazione giunte, oggi, ai vertici della pubblica amministrazione, di importanti aziende, di centri di ricerca così come di grandi Università possono guidare un cambiamento, prima di tutto nella sensibilità della società, che inizia a vedersi oggi e che spero tra qualche decennio sia in grado di restituire una comunità senza divari" ha detto Messa che ha partecipato al dibattito rappresentata da un inedito e innovativo ologramma.