Olimpiadi: Pellegrini, 'contenta della decisione presa, momento giusto e sono in pace'

Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) - "Sono molto contenta della decisione presa in questi giorni definitivamente, penso sia il momento giusto e anche il modo giusto perché più importante di una finale olimpica non c'è nulla. Ora sono in pace". Lo ha detto l'azzurra Federica Pellegrini dopo la finale dei 200 stile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, in cui si è piazzata settima, sul suo addio alle gare, che avverrà dopo la partecipazione alla Isl. "Non ho mai pensato di chiedere troppo al mio fisico, onestamente ho sempre accettato i cambiamenti che la mia vita mi ha messo di fronte, cercando una reazione immediata. Sapevo che il posticipo dei Giochi avrebbe cambiato un po' le carte in regola ma è stato così per tutti e non solo per me. Sono molto contenta. Ora? In qualche modo rimarrò aggrappata a questo sport", ha aggiunto la 'Divina' che tornando al momento del tocco in piscina ha raccontato: "Quando ho toccato ho pensato 'adesso è finito tutto...Mi hanno sempre detto che queste cose si capiscono come accendere e spegnere la luce, io ho capito che ho dato tutto il possibile per questo sport e ho preso tutto quello che potevo prendere", ha aggiunto.