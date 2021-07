Olimpiadi: nuoto, Miressi in finale 100 sl, Ceccon eliminato

28 luglio 2021 a

Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) - Alessandro Miressi si qualifica per la finale dei 100 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020. Mentre Thomas Ceccon si ferma in semifinale. Miressi ha chiuso al secondo posto la prima semifinale qualificandosi con il terzo tempo complessivo con il tempo di 47.52. Miglior tempo del russo Kliment Kolesnikov in 47.11, seguito dallo statunitense Caeleb Dressel in 47.23. Thomas Ceccon in 48.05 chiude con il 12esimo tempo totale.