Il primo gruppo di donne diplomate del programma Guerlain X UNESCO "Women for Bees" incontra Angelina Jolie

PARIGI, 28 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Le donne nella prima coorte del programma di apicoltura imprenditoriale "Women for Bees" hanno iniziato la formazione presso l'OFA (Osservatorio francese di apidologia) nelle colline di Sainte-Baume, in Provenza, il 21 giugno. Questo programma di formazione, della durata di un mese, ha consentito alle partecipanti di acquisire le conoscenze teoriche e pratiche in materia di apicoltura necessarie per creare e gestire un'attività di apicoltura sostenibile. Come nuove imprenditrici, queste donne entreranno a far parte di una comunità mondiale di apicoltrici che, insieme ai loro sciami di api, rafforzeranno la biodiversità locale e trasmetteranno le proprie conoscenze.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: https://www.multivu.com/players/uk/8932051-first-group-of-women-graduates-from-the-guerlain-x-unesco/

Nell'ultima giornata del programma, le diplomate hanno discusso a lungo del loro lavoro con l'inviata speciale dell'UNHCR, nonché musa Guerlain, Angelina Jolie. Angelina Jolie si dedica da vent'anni ai problemi dei rifugiati e della conservazione e ha assistito in prima persona all'impatto della distruzione ambientale sulla sicurezza umana e sulle comunità locali. La sua fondazione in Cambogia si impegna a preservare la foresta pluviale tropicale e la fauna selvatica nell'Area protetta di Samlot. Inoltre finanzia da molti anni scuole per ragazze in vari Paesi, tra cui Afghanistan e Kenya, e crede fortemente nel potere di istruire e formare le donne, che a loro volta continueranno a condividere le proprie competenze nelle rispettive comunità. Durante la sua visita all'OFA, Jolie ha incontrato la prima coorte di donne che hanno completato il programma "Women for Bees". Attraverso incontri online, continuerà a seguire le apicoltrici che parteciperanno alle edizioni future del corso, ma che non sono state in grado di recarsi in Francia in questa occasione a causa della pandemia.

"Women for Bees" crea una rete internazionale di apicoltrici in grado di condividere le proprie conoscenze scientifiche e competenze locali sul ruolo cruciale svolto dalle api e dall'impollinazione nel garantire la sicurezza alimentare del pianeta. Il programma include già apicoltrici europee e sarà esteso a Cina, Russia, Cambogia, Etiopia e molti altri Paesi nei prossimi 5 anni fino al 2025.

"Pensiamo a un futuro senza api come fantascienza, ma le popolazioni di api stanno diminuendo in tutto il mondo, a causa dell'attività umana. Le implicazioni per il nostro approvvigionamento alimentare, per la biodiversità, se continuiamo su questa strada, sono apocalittiche. Quando ho iniziato a lavorare con Guerlain, abbiamo parlato spesso di api. Poi abbiamo iniziato a valutare seriamente cosa fare per migliorare la situazione, cosa possiamo fare sia per le api che per le donne. La sorellanza globale che sta nascendo con il programma 'Women for Bees' è molto entusiasmante". Angelina Jolie

