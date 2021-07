28 luglio 2021 a

Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Sono 5.696 i nuovi casi di Covid da ieri e 15 le vittime in Italia. In aumento i tamponi (+248.472) mentre il tasso di positività è del 2,2%. Da ieri sono 74 in più i ricoveri ordinari che salgono a 1.685 in totale mentre si registra un lieve calo (-6) dei ricoverati in terapia intensiva che scendono a 183 con 9 ingressi del giorno.