Calcio: Roma vicina a Shomurodov, si tratta con il Genoa

Roma, 28 lug. - (Adnkronos) - Dopo aver acquistato Rui Patricio e finalizzato l'arrivo di Matias Viña, la Roma è al lavoro per completare la rosa della squadra in vista della prossima stagione. Mourinho vuole ancora un centrocampista e un attaccante: per il reparto offensivo, secondo Sky Sport, il nome sempre più caldo è quello di Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko del Genoa, classe 1995, è una richiesta dello Special One e i dirigenti giallorossi sono in queste ore a lavoro con i colleghi rossoblù per definire l'affare e trovare un accordo sulla cifra e sulla formula. Il Genoa chiede una cifra superiore ai quindici milioni e la Roma potrebbe accontentare le richieste del club con la formula del prestito con obbligo di riscatto. José Mourinho potrebbe essere presto accontentato. Nel frattempo, il Genoa tratta con la Dinamo Kiev per Supryaga, l'eventuale sostituto di Shomurodov.