Torino,28 lug. - (Adnkronos) - Cristiano Ronaldo, nonostante le voci di mercato su un possibile addio alla Juventus non si siano ancora placate del tutto, lavora con impegno alla Continassa pronto a vivere la sua quarta stagione in bianconero. "Felice di tornare al lavoro", ha scritto CR7 come didascalia a una foto che lo ritrae durante l'allenamento.