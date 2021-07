Amministrative: Fontana (Fi), 'è 10 ottobre data più opportuna per votare'

28 luglio 2021 a

Roma 28 lug. (Adnkronos) - “Stabilire la data per le prossime elezioni amministrative nel mese di settembre significa rischiare inutilmente di portare ai seggi milioni e milioni di elettori non ancora vaccinati. Ribadiamo per l'ennesima volta che la data più opportuna è quella del 10 ottobre; data che non solo consentirebbe di completare la vaccinazione di milioni di italiani, ma anche di poter svolgere adeguatamente la campagna elettorale ed effettuare, fuori dal mese di agosto, tutti i necessari adempimenti preparatori”. Lo afferma il deputato Gregorio Fontana, Responsabile organizzazione di Forza Italia.