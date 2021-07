Olimpiadi: Montano, 'E' stato meraviglioso chiudere una carriera così'**

28 luglio 2021 a

Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) - "E' una carriera infinita? E' una carriera finita". Così Aldo Montano risponde, sorridendo, ai giornalisti dopo aver conquistato la medaglia d'argento nella sciabola a squadre maschile a Tokyo 2020 che chiude la sua lunga carriera. Credo sia giusto arrivare qua, l'ho aspettata un anno in più rispetto a quello che avevo preventivato, ho sofferto tanto perchè ho un sacco di problemi e di dolori. Va bene così. E' stato un anno veramente difficile e complicato ed ho dovuto gestire un problema serio ed è una gioia essere arrivato qua, competitivo e aver dato il mio contributo. Portare a casa questa medaglia che mi sento di aver aiutato i ragazzi a conquistarla tutta. E' stato meraviglioso chiudere una carriera così", ha aggiunto il campione azzurro che chiude con una medaglia nel giorno in cui Federica Pellegrini ha gareggiato per l'ultima volta ai Giochi i suoi 200 stile libero. "E' una ruota che gira per tutti, quella sportiva è estremamente rapida e cinica, velocissima anche se per me è durata tanto, fin troppo, e sono contento così".