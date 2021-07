28 luglio 2021 a

Firenze, 28 lug. - (Adnkronos) - "Ho proposto che da settembre, per poter partecipare in presenza ai lavori d'aula del Consiglio regionale, tutti i colleghi consiglieri abbiano il green pass. Perché se è giustissimo fare appelli, la politica deve essere la prima a dare il buon esempio". Lo annuncia il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post su Facebook.