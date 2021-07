Toscana: Mazzeo, 'Giornata storica per Pisa, partiti i lavori per il nuovo ospedale'

27 luglio 2021 a

Firenze, 27 lug. - (Adnkronos) - "Oggi è una giornata storica per Pisa e la Toscana. Sono partiti i lavori per il nuovo ospedale Santa Chiara, era dalla prima volta che mi sono candidato che ho cercato di trasformare questo sogno in realtà. Ma c'è un'altra grande novità, l'ospedale di Cisanello sarà uno dei nove progetti inseriti dalla Giunta regionale nella lista degli investimenti strategici del Pnrr, oltre 100milioni di euro per rendere Pisa un centro all'avanguardia a livello europeo nel campo della salute". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, in un post su Facebook.