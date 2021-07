Startup: per Develhope aumento di capitale da 2 mln guidato da Cdp Venture Capital

27 luglio 2021 a

Palermo, 27 lug. (Labitalia) - La startup Develhope ha aperto il capitale a nuovi investitori, registrando un aumento di 2 milioni di euro guidato da Cdp Venture Capital attraverso il Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud, che ha deliberato un investimento di 1.5 milioni di euro, insieme a Isi Holding Srl e HU Investment Ltd. Software house e scuola per competenze digitali, Develhope è stata fondata a Palermo nel 2019 da Massimiliano Costa, Alessandro Balsamo e Sasa Sekulic con l'obiettivo di combattere il divario occupazionale italiano, formando e offrendo al mercato una categoria tanto ricercata quanto rara: gli sviluppatori. Secondo i dati Eurostat, infatti il Sud Italia presenta una disoccupazione giovanile pari al 50%, mentre secondo recenti stime, nel 2025 serviranno al mondo 98 milioni di nuovi developer. Develhope si pone quindi l'obiettivo di formare 1000 nuovi sviluppatori nei prossimi mesi, in perfetta linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fortemente orientato all'inclusione di genere e al sostegno all'istruzione, alla formazione e all'occupazione dei giovani.

Il piano di investimento elaborato dal team di Develhope e dagli investitori prevede un ampliamento dell'offerta formativa in grado di formare tutte le principali figure professionali richieste dal mercato digitale: dallo sviluppo del software all'analisi dei dati, dalla gestione del prodotto alla sicurezza in ambito informatico. L'ampliamento previsto per il settore Education della startup andrà a integrarsi con la parallela crescita del settore dedicato alla ricerca e allo sviluppo di prodotti digitali: l'obiettivo è quello di creare un polo di innovazione digitale basato nel Mezzogiorno d'Italia in grado di attrarre partner e progetti di sviluppo dal panorama internazionale.

In Italia i giovani che intraprendono percorsi universitari in materie Stem rappresentano solamente il 27% del totale, con un elevato gender gap (1 donna su 4) (Fonte: Fondazione Deloitte - RiGeneration Stem). Ed è da questo gap nell'educazione che Develhope fa partire la propria sfida, rivolgendosi a donne e uomini, ragazze e ragazzi, appassionati di tecnologia e fortemente motivati a renderla il proprio mestiere, offrendo un'opportunità accessibile senza rinunciare ad un elevato valore formativo.

“Siamo orgogliosi di poter supportare un progetto lungimirante come quello di Develhope, una realtà con la quale condividiamo l'obiettivo della lotta alle disuguaglianze educative tra Nord e Sud del nostro Paese, soprattutto per quanto riguarda il forte divario esistente sulle competenze digitali e il gender gap. Ampliare la platea dei futuri sviluppatori, valorizzando i giovani talenti e l'alto potenziale del capitale umano, è fondamentale per garantire lo sviluppo economico di un tessuto imprenditoriale italiano che è sempre più alla ricerca di nuove figure lavorative -commenta Francesca Bria, presidente di Cdp Venture Capital Sgr-Fondo Nazionale Innovazione-. Sono ancora numerosi i passi necessari per rendere il Mezzogiorno un vero e proprio laboratorio di sviluppo e innovazione sostenibile, ma siamo convinti che la direzione intrapresa sia decisamente coerente con un traguardo così ambizioso”.

“La trasformazione digitale è un'occasione da non perdere per la nostra società e per i giovani - dichiara Massimiliano Costa, Founder & Ceo di Develhope. - Offrendo corsi di altissima qualità speriamo di poter contribuire non solo ad impiegare centinaia di giovani, ma anche a fornire al Paese le figure fondamentali per attuare innovazione in ambito digitale: gli sviluppatori. Sono felice che Cdp Venture Capital, Isi Holding e HU Investment abbiano creduto nel nostro ambizioso progetto per creare un Polo Sud digitale”.

Le lezioni di Develhope si svolgono da remoto e hanno un'impronta fortemente pratica, essendo tenute da sviluppatori di grande esperienza. Gli studenti seguono le lezioni e lavorano ai progetti didattici - singolarmente o in gruppo - su una piattaforma dedicata su cui hanno a disposizione anche un servizio di tutoring dedicato. Il percorso formativo ha una durata di sei mesi e richiede un impegno a tempo pieno, ma flessibile, grazie al quale gli studenti potranno acquisire tutte le competenze necessarie per iniziare a lavorare come sviluppatori. Al termine del corso un team specializzato supporterà i migliori studenti in percorsi di inserimento lavorativo all'interno della software house di Develhope o nelle aziende partner. Chiunque fosse interessato, può presentare la propria domanda su www.develhope.co e sostenere un semplice test di ammissione.