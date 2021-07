Scuola: Ronzulli, deve essere luogo sicuro, sì a obbligo vaccino

27 luglio 2021 a

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - “La scuola deve essere un luogo sicuro e se per l'inizio dell'anno scolastico la percentuale del personale vaccinato, docente e non, non sarà vicina al 100%, come invece tutti ci auguriamo, bisognerà introdurre l'obbligo. E' lo stesso principio utilizzato per l'obbligatorietà per il personale sanitario che ha azzerato i focolai negli ospedali e nelle Rsa". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, a Stasera Italia su Rete 4.

"Se un docente non vuole vaccinarsi - ha proseguito - non sarà di certo obbligato con la forza, ma dovrà essere sospeso dal servizio perché non può entrare in una classe e minacciare la sicurezza sanitaria dei nostri figli”.