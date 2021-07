Scrittori: domani lo studio di Italo Calvino 'riapre' alla Biblioteca Nazionale di Roma (3)

27 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - In occasione dell'inaugurazione della Sala Calvino viene riallestita, ampliandola, la sezione dedicata a Calvino all'interno del museo letterario della Biblioteca, 'Spazi900', con nuovi documenti anche inediti, video e pannelli iconografici, insieme alle sezioni su Carlo Emilio Gadda, Cesare Pavese e sui Premi letterari.

Letto da tutte le generazioni e tradotto in tutto il mondo, Calvino trova così casa accanto ai suoi amici, Elsa Morante e Pier Paolo Pasolini in primis. L'acquisizione del fondo calviniano e la realizzazione di una sala a lui dedicata, spiega De Pasquale, "costituiscono un'ulteriore e importante tappa del percorso intrapreso dall'Istituto nella conservazione e valorizzazione del patrimonio letterario novecentesco, che si è particolarmente incrementato in questi ultimi anni con numerose acquisizioni (tra cui spiccano le carte di Deledda, Saba, Quasimodo, Montale, Levi e tanti altri) e iniziative di ricerca scientifica".

La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma diventa così sempre più la grande biblioteca della contemporaneità e, per usare un'espressione calviniana, la Biblioteca del terzo millennio.

(di Paolo Martini)