Olimpiadi: Villa (ct ciclismo), 'Ganna è convinto, si è preparato nel migliore dei modi'

27 luglio 2021 a

a

a

Tokyo, 27 lug. - (Adnkronos) - “Alberto Bettiol e Filippo Ganna hanno effettuato la ricognizione del percorso. È stato il primo giorno in cui era chiuso al traffico ed era possibile sviluppare alte velocità. Siamo riusciti a studiare meglio le traiettorie, specialmente nelle curve e nelle discese per capirne i tagli. Purtroppo c'era un po' di acqua e non è stato possibile vedere bene tutto come se la strada fosse asciutta. Abbiamo memorizzato qualcosa e questo lavoro ci tornerà utile anche se dovesse piovere". Così il ct azzurro Marco Villa alla vigilia della cronometro individuale delle Olimpiadi di Tokyo dove Filippo Ganna si presenta tra i favoriti.

"I corridori stanno bene, specialmente Ganna, che è quello che conosco meglio -aggiunge Villa-. Lui è molto convinto, quello che doveva fare per prepararsi nel migliore dei modi lo ha fatto. Se qualcuno lo batte domani è perché sarà andato più forte, in ogni caso lui c'è“.