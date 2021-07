Olimpiadi: Vezzali incontra ministra Giappone per i Giochi, rafforzata collaborazione sport

27 luglio 2021 a

Tokyo, 27 lug. (Adnkronos) - "Prima di ripartire verso Roma, stamattina ho incontrato la ministra giapponese per i Giochi olimpici e paralimpici, Tamayo Marukawa. Ho portato il “Grazie” del Governo italiano nei confronti del Giappone per aver garantito lo svolgimento dei Giochi @tokyo2020 permettendo ad ogni atleta proveniente da ogni parte del Mondo di avere la possibilità di coronare il proprio sogno. È stata poi l'occasione per consolidare i rapporti tra Italia e Giappone e per parlare del ruolo delle donne nello sport". Così la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali sui social prima ripartire dal Giappone dove ha assistito ai Giochi di Tokyo 2020. La Sottosegretaria era accompagnata dall'Ambasciatore italiano a Tokyo Starace. Al centro dei colloqui il rafforzamento della collaborazione nello sport anche in vista di Milano-Cortina 2026.