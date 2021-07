Olimpiadi: Dell'Aquila, 'vincere l'oro non mi ha travolto, mi sento rilassato'

27 luglio 2021 a

Tokyo, 27 lu. (Adnkronos) - "Sono riuscito a realizzare ma non mi sento travolto dalla medaglia d'oro nonostante la valanga di messaggi ricevuti, mi sento molto tranquillo e rilassato. Avevo paura che vincere l'Olimpiade mi avrebbe un po' destabilizzato e invece no e speriamo di continuare così". Sono le parole di Vito Dell'Aquila medaglia d'oro a Tokyo 2020 nel taekwondo da Casa Italia dove è stato celebrato dal presidente del Coni Giovanni Malagò.

Al momento il 20enne atleta è l'unica medaglia d'oro al momento della spedizione azzurra. "Io sono un ragazzo molto riservato e timido e mi piacciono le cose semplici e secondo me bisogna pensare in piccolo. L'Olimpiade è un grande evento ma bisogna guardarla come le altre non bisogna farsi sopraffare dall'ansia della competizione importante, alla fine cambia solo il contesto, ma a livello tecnico sei tu con il tuo avversario, questo è il consiglio che mi sento di dare agli altri azzurri in gara", ha continuato Dell'Aquila che al suo rientro in Italia festeggerà "con tutte le persone che ho conosciuto a Roma ma anche con la mia famiglia e poi voglio continuare ad allenarmi perchè voglio andare alle olimpiadi di Parigi".