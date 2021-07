27 luglio 2021 a

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Quando parlavo di una leadership forte non era per un interesse personale ma per il bene del movimento. C'è necessità di una leadership chiara e forte per interloquire con il governo e ottenere dei risultati". Lo ha detto, a quanto apprende l'Adnkronos, il capo politico in pectore del M5S Giuseppe Conte, incontrando i deputati M5S.