Giustizia: Quagliariello (Ci), 'incredibile Csm, avanti con riforma Cartabia'

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - “Con un governo di unità nazionale che ha scadenze ultimative a livello internazionale per cercare di risollevare l'Italia dalla crisi, un rovente dibattito politico in corso e un sistema giudiziario all'apice del discredito, il Csm rispolvera i suoi ‘pareri' a gamba tesa, come di consueto ostili a qualsiasi garanzia da Stato di diritto. Se serviva una ragione in più per riformare la giustizia, compresa quella ordinamentale, l'organo di autogoverno della magistratura l'ha fornita”. Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, vicepresidente nazionale di ‘Coraggio Italia'.