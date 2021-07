27 luglio 2021 a

Bressanone, 27 lug. -(Adnkronos) - Il Torino non va oltre ad un pareggio per 0-0 in amichevole disputata a Bressanone contro la formazione saudita dell'Al Fateh. A seguire l'opaca prestazione dei ragazzi di Ivan Juric anche il presidente granata Urbano Cairo salito nella località altoatesina per la sua prima visita durante il ritiro della squadra.