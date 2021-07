Calcio: Fiorentina, 'stupore e rammarico per affermazioni Antognoni'

27 luglio 2021 a

Firenze, 27 lug. - (Adnkronos) - "ACF Fiorentina ha letto, con stupore e rammarico, le affermazioni di Giancarlo Antognoni attraverso vari organi di stampa, e dei suoi legali, tramite un'intervista". Così la Fiorentina in una nota in seguito all'iniziativa di Giancarlo Antognoni di affidarsi allo studio legale Galgano per reclamare, dopo la recente separazione, i diritti d'immagine e i bonus degli ultimi 2 anni sotto la gestione di Rocco Commisso. "La Società viola, molto dispiaciuta per le affermazioni di Giancarlo Antognoni nei confronti del Club, ha inviato in data odierna le proprie controdeduzioni allo Studio Legale che rappresenta Giancarlo Antognoni", conclude il comunicato del club viola.