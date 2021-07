Calcio: Allegri, 'sono un allenatore aziendalista'

27 luglio 2021 a

Torino, 27 lug. - (Adnkronos) - "Mercato? Sono in totale sintonia con la società. Insieme decideremo cosa si può fare e cosa no. Il mio lavoro è sempre quello dell'allenatore aziendalista, che è una parola che mi piace molto". Lo dice il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri durante la sua conferenza stampa di presentazione. "Devo portare risultati e accrescere il valore dei giocatori. Questo è il mio ruolo, come è sempre stato", aggiunge il tecnico livornese.