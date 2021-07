27 luglio 2021 a

Torino, 27 lug. - (Adnkronos) - "Locatelli? Non dico niente perché è mercato, e io non ne parlo. Arthur? Non ho fatto in tempo ad arrivare che si è andato ad operare. Ha tecnica e voglia di rientrare, spero di riaverlo presto". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri nel corso della sua conferenza stampa di presentazione.