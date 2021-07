Calcio: Agnelli, 'rinnovo Chiellini non è un problema'

27 luglio 2021 a

Torino, 27 lug. - (Adnkronos) - "Chiellini non è assolutamente un problema". Lo dice il presidente della Juventus Andrea Agnelli in merito al rinnovo di contratto, scaduto lo scorso giugno, di Giorgio Chiellini. "L'ho sentito lunedì scorso. Gioca con noi da 20 anni e i calciatori escono da due anni ininterrotti. Mi sembra ridicolo fargli interrompere le vacanze per firmare un contratto", aggiunge Agnelli nel corso della presentazione del novo tecnico Massimiliano Allegri.