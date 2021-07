Omofobia: Faraone, chiedo voto in Aula ddl Zan prossima settimana**

27 luglio 2021 a

a

a

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - “Registriamo che purtroppo immotivatamente si è allentata la tensione per l'approvazione del ddl Zan in senato. Abbiamo proposto la trattazione già dalla prossima settimana per approvare il provvedimento prima dell'estate. Speriamo tutti i gruppi accolgano positivamente la nostra richiesta”. Così il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone al termine della Conferenza dei capigruppo a Palazzo Madama.