Fmi: rialza stime Italia, Pil a +4,9% in 2021 e +4,2% nel 2022**

Roma, 27 lug.(Adnkronos) - Quest'anno il Pil italiano dovrebbe registrare un forte rimbalzo con un Pil a +4,9% - dopo il -8,9% dello scorso anno causa pandemia - per poi mantenersi su un positivo +4,2% nel 2022. Sono le nuove stime del Fondo monetario internazionale contenute nel World Economic Outlook, che vedono per il 2021 un ritocco al rialzo di 0,7 punti percentuali rispetto al +4,2% stimato in aprile per per il prossimo anno la crescita è di 0,6 punti.