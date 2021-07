Violenza su donne: da Regione Lombardia 1,1 mln per casa e lavoro

26 luglio 2021 a

Milano, 26 lug. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato il programma di interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore di donne vittime di violenza. Il programma è stato proposto dall'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, di concerto con la collega Melania Rizzoli (Formazione e Lavoro). Le risorse stanziate ammontano a 1,11 milioni di euro.

"Regione Lombardia, riconoscendo lo stretto legame tra uscita della violenza e recupero della piena autonomia delle donne sotto il profilo economico, lavorativo e abitativo - ha dichiarato Locatelli - ritiene sia prioritario rendere maggiormente efficaci i percorsi di empowerment delle donne vittime di violenza, sostenendo la realizzazione di percorsi di orientamento e supporto volti all'acquisizione dell'autostima e alla valorizzazione di potenzialità, talenti e competenze per favorire la ricerca attiva del lavoro da parte delle donne".

Un provvedimento, ha aggiunto Rizzoli, "che, al di là della concretezza e delle opportunità che offre, assume anche un alto valore simbolico e si pone come obiettivo quello di contrastare un dei reati più odiosi. L'impegno della Regione Lombardia per sostenere le donne che subiscono violenza è costante e porre in essere misure mirate anche al loro reinserimento nel mondo del lavoro è particolarmente importante".