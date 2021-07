Sold out gli spazi espositivi del 61° Salone Nautico di Genova

26 luglio 2021 a

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - Gli spazi espositivi del 61° Salone nautico di Genova sono sold out: lo ha annunciato stamattina il presidente di Confindustria nautica Saverio Cecchi, durante una conferenza stampa on line dedicata all'andamento del settore e agli aggiornamenti sulla celebre esposizione che aprirà i battenti dal 16 al 21 settembre prossimi. Sarà un'edizione con diverse novità, a cominciare da gli spazi: "Avremo a disposizione il 14% in più a terra e il 19% in più in acqua, in una nuova darsena - ha spiegato il direttore commerciale dei Saloni nautici Alessandro Campagna - e in totale la piattaforma sarà di 200.000 metri quadrati, per oltre mille imbarcazioni e quasi mille brand".

"È cambiata la geografia del Salone - ha sottolineato Campagna - dalla tensostruttura completamente aperta si esce direttamente sulla banchina, dove i visitatori troveranno le ammiraglie della vela; davanti alla darsena prenderanno posto le imbarcazioni pneumatiche, con private esclusivi, e in alto il padiglione dedicato alla componentistica e agli accessori, dal quale il visitatore potrà godere di una vista a 360° su tutto il salone e di una speciale esperienza di visita".

"Per quanto riguarda i protocolli anti-Covid - ha concluso Campagna - ci tengo a ricordare che nel 2020 siamo stati ‘cintura nera' dei protocolli di sicurezza e siamo al sicuro anche quest'anno, anche perché abbiamo l'85% di aree all'aperto e certamente anche il green pass rappresenta uno strumento di garanzia della salute pubblica".