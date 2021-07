Onu: Draghi, '3 mld persone al mondo non hanno accesso a regimi alimentari sani'

26 luglio 2021 a

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "La lotta contro tutte le forme di malnutrizione va di pari passo con la salvaguardia dei regimi alimentari tradizionali e della diversità alimentare. Quasi 3 miliardi di persone in tutto il mondo non hanno accesso a regimi alimentari sani. Nell'Africa subsahariana e nell'Asia meridionale, quasi il 60 per cento della popolazione non può permettersi un'alimentazione sana". A ricordare numeri da brivido è il premier Mario Draghi, intervenendo al Pre-Vertice del Summit sui Sistemi Alimentari delle Nazioni Unite, nella sede Fao a Roma.

"Dobbiamo promuovere abitudini alimentari sane preservando le culture alimentari tradizionali che sono state costruite nel corso dei secoli.Il G20 ha aperto la strada per il summit di settembre. Questo pre-summit è l'occasione per trasformare il modo in cui noi pensiamo, produciamo e consumiamo il cibo globalmente. Sono certo che le vostre proposte susciteranno un grande interesse e vi auguro grande successo”, conclude.