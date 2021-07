Nuovi prodotti Credito Sportivo: Finanziamenti Factoring e acquisto Crediti Fiscali per lo Sport e la Cultura

26 luglio 2021 a

Roma, 26 luglio 2021 - L'Istituto per il Credito Sportivo(ICS) raggiunge nuovi obiettivi del Piano Industriale ‘20-‘23, ampliando il portafoglio delle opportunità e delle soluzioni offerte alla propria Clientela di riferimento.

L'Istituto, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura, prosegue il suo percorso di crescita con nuove prospettive di mercato, per incidere positivamente sul benessere e la competitività dell'Italia, dei suoi territori e delle sue comunità; in questa occasione attraverso il miglioramento dell'offerta di servizi e prodotti dedicati ai sistemi sportivi e culturali. Per soddisfare le esigenze di finanza a breve termine, ICS ha sviluppato una nuova linea di finanziamenti factoring e di soluzioni per l'acquisto dei crediti fiscali.

• diritti audiovisivi dei quali sono titolari i club professionistici e le rispettive Leghe di calcio e basket;

• contratti di sponsorizzazione;

• saldi attivi derivanti dalla cessione/acquisizione dei giocatori;

• contratti relativi a realizzazione, coproduzione e distribuzione di opere audiovisive.

In particolare, il Credito Sportivo interverrà in relazione alle seguenti detrazioni fiscali:

• superbonus 110%;

• ecobonus ordinario (efficienza energetica e installazione di impianti fotovoltaici);

• sismabonus ordinario (misure antisismiche);

• ristrutturazione (recupero patrimonio edilizio);

• recupero o restauro facciate;

• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

A stretto giro, ICS sarà attivo anche nell'acquisto a titolo definitivo del Tax Credit riconosciuto ai produttori di opere audiovisive e agli esercenti di sale cinematografiche.

