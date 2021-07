Lombardia: rigenerazione urbana, ammessi 22 progetti per oltre 454 mln

26 luglio 2021 a

a

a

Milano, 26 lug. (Adnkronos) - Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato la graduatoria Pinqua (Programma nazionale per la qualità dell'abitare): sono 22 i progetti della Lombardia ammessi per oltre 454 milioni di euro. "Un risultato - ha commentato Alessandro Mattinzoli, assessore alla Casa e Housing sociale di Regione Lombardia - che ci rende orgogliosi. Questa nuova visione per quanto riguarda gli alloggi pubblici prevede servizi di prossimità, formazione, socialità, integrazione ed elementi di arredo che valorizzano gli spazi. Quindi non si parla solo di casa intesa come superficie abitativa, ma di armonia nella vita quotidiana per favorire inclusività sociale più che dignitosa".

Sono tre i progetti presentati direttamente da Regione Lombardia. Prevedono interventi di riqualificazione energetica, recupero di edifici sottoutilizzati e nuova costruzione in aree urbane dismesse, con spazi e funzioni di supporto alla residenza per i quartieri Mazzini e Gratosoglio a Milano; quartiere Montello a Varese; area 'ex macello' a Pavia. Diciannove sono invece quelli presentati da Comuni e Città metropolitana, su cui Regione aveva puntato. Hanno ricevuto il parere di coerenza regionale e questo ha dato l'opportunità di ottenere un punteggio maggiore in graduatoria.

Degli oltre 400 milioni di euro, 153 milioni riguardano il patrimonio Aler, coinvolte, oltre che nelle proposte candidate direttamente da Regione Lombardia, anche in altre proposte di finanziamento presentate dai comuni di Brescia, Bergamo, Milano e Monza.