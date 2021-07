Lombardia: Consiglio regionale approva rendiconto 2021

26 luglio 2021 a

Milano, 26 lug. (Adnkronos) - Regione Lombardia sostiene e finanzia la formazione di qualità anche nel campo della cultura e dell'artigianato artistico investendo 3 milioni di euro a favore di percorsi unici nel loro genere e che rappresentano al meglio la potenzialità di un settore strategico. "E lo fa - come dichiara Melania Rizzoli, assessore regionale al Lavoro e Formazione - attraverso il bando 'Lombardia Plus Cultura', approvato oggi in Giunta, che finanzierà progetti che si svolgeranno tra il 2021 e il 2023".

"Con questa proposta - spiega l'assessore Rizzoli - diamo uno strumento in più a tutti i nostri giovani per formarsi e per trovare opportunità stimolanti per il proprio futuro professionale. Proseguiamo lungo la strada segnata in questi anni: formazione di qualità e rapidi inserimenti nel mercato del lavoro".