Covid: Musumeci, 'speriamo di ripartire dopo un anno e mezzo drammatico'

Palermo, 26 lug. (Adnkronos) - "Ripartimo, speriamo di ripartire, dopo un anno e mezzo tragico e drammatico, nel corso del quale noi presidenti di Regione abbiamo dovuto gestire la pandemia secondo il mandato del governo. La domanda è ripartire verso dove, se non c'è un 'idea di orizzonte siamo costretti a vivere alla giornata". Lo ha detto il Governatore siciliano Nello Musumeci, intervistato da Paolo Liguori a TgCom24. "La Sicilia torni centrale - dice - La Sicilia in questi anni è stata considerata centrale come strategia militare ma ora vorremmo tornare a essere centrali".