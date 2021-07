Covid: Giani, 'concordo su obbligo vaccinale per gli insegnanti'

26 luglio 2021 a

Roma, 26 lug. - (Adnkronos) - "Personalmente non sono affatto contrario a che si ponga l'obbligo vaccinale verso gli insegnanti. Comunque sia come Regione ci premuniremo per vaccinare il più possibile il corpo insegnante perché, per me, la scuola in presenza è fondamentale". Lo ha detto a 'Timeline', su Sky Tg24, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

"In Toscana - ha proseguito Giani - siamo oltre all'80% del corpo docente vaccinato. Siamo stati per un lungo periodo primi, e già l'11 gennaio scorso disponemmo l'ingresso nelle scuole in presenza: siamo la Regione che ha garantito più lezioni in presenza in questi mesi".