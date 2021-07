Calcio: Atalanta, amichevole con il Pordenone aperta a 1000 spettatori

26 luglio 2021 a

a

a

Bergamo, 26 lug. - (Adnkronos) - "In occasione dell'amichevole Atalanta-Pordenone, in programma sabato 31 luglio al Gewiss Stadium, la Società informa che sarà consentito l'accesso a 1.000 tifosi come da normative vigenti". Così il club orobico con un comunicato pubblicato sul proprio sito. "La partita è in programma con inizio alle 16.30. Le modalità di acquisto dei tagliandi saranno rese note a breve", aggiunge l'Atalanta nella nota.