Olimpiadi: Di Francisca (oro Londra 2012), 'Garozzo bravissimo,ha perso da uno più forte**

26 luglio 2021 a

a

a

Tokyo, 26 lug. - (Adnkronos) - "Daniele è stato comunque bravissimo, merita solo complimenti dopo l'oro di Rio è salito ancora sul podio. Capisco la sua delusione ma ha perso da uno più forte, nello sport ci può stare". La campionessa olimpica nel fioretto sia individuale che a squadre di Londra 2012 Elisa Di Francisca commenta così all'Adnkronos la sconfitta di Daniele Garozzo nella finale olimpica di Tokyo 2020.

"Riconfermarsi è sempre difficile, ne so qualcosa io che dopo la vittoria a Londra ho perso in finale a Rio -aggiunge la campionessa jesina-. Daniele ha vinto in Brasile da outsider, qui era chiamato a confermarsi, la tensione per forza aumenta e gestirla non è semplice. L'argento non è da buttare anche se in questo momento non può gioire. Ora un grande in bocca al lupo per la prova a squadre".