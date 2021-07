Covid: Meloni, 'Draghi dovrebbe misurare parole, su vaccini imprudente'**

26 luglio 2021 a

a

a

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - Le parole di Mario Draghi sui vaccini, pronunciate in conferenza stampa, "sono state imprudenti. Quando si dice che l'invito a non vaccinarsi è un invito a morire il presidente del Consiglio dovrebbe ricordare che c'è chi, si pensi ai malati oncologici o alle donne in gravidanza alle quali in alcuni casi il vaccino è sconsigliato, non può vaccinarsi: stiamo dunque dicendo loro che sono condannate a morte? Un presidente del Consiglio deve interrogarsi su come possano essere recepite le sue parole". Così Giorgia Meloni, intervenendo a Morning News su Canale 5.

Non solo. Meloni riserva al premier un altro affondo. "Penso che quando il presidente del Consiglio parla deve dare informazione precise - aggiunge - quando dice che con il green pass le persone sono tra loro con la certezza di non essere contagiose dice una cosa sbagliata".