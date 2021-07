Olimpiadi: ginnastica, gare fermate per omaggio a Chusovitina, ai Giochi per ottava volta

25 luglio 2021 a

Tokyo, 25 lug. - (Adnkronos) - Le gare di ginnastica artistica delle Olimpiadi di Tokyo sono state sospese al centro di Ariake per rendere omaggio all'uzbeka Oksana Chusovitina, 46 anni e in gara per l'ottava volta ai Giochi. Applausi dalle ginnaste, dai loro tecnici e dai giornalisti presenti. In carriera ha vinto due medaglie olimpiche (un oro a squadre a Barcellona '92 e un argento nel volteggio a Pechino 2008, il primo con la Comunità degli Stati Indipendenti, il secondo con la Germania). Chusovitina è stata eliminata nel volteggio.