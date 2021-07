Olimpiadi: Gallinari, 'buona partita, bravi a chiuderla con energia e furbizia'

25 luglio 2021 a

Tokyo, 25 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto una buona partita, anche se abbiamo iniziato così così e loro hanno avuto grandi percentuali da fuori nel primo quarto ed hanno tirati bene, Noi siamo stati comunque li e abbiamo continuato a giocare bene in difesa, soprattutto nell'ultimo quarto con più energia e furbizia anche in alcune situazioni difensive e siamo stati bravi a chiuderla alla fine anche con canestri importanti". Lo ha detto l'azzurro del basket Danilo Gallinari dopo il successo al'esordio dell'Italia sulla Germania per 92-82 nel torneo olimpico di Tokyo.